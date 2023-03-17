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Mersin'de sağanak sonrası gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu

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Mersin'de sağanak sonrası gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu Sağanak yağışın etkili olduğu Mersin'de ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

Mersin'de sağanak sonrası gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu

MERSİN - Sağanak yağışın etkili olduğu Mersin'de ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Mersin'de, öğleden sonra şiddetli sağanak yağış etkili oldu.

Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesinde ise yağmurun şiddetinin azaldığı bir anda bulutların arasından kendini gösteren güneş ışığı ile birlikte gökkuşağı oluştu.

Mersin Antalya D-400 karayolun da seyir halindeki araçların üzerinde oluşan gökkuşağı renkli ve bir o kadar da ilginç görüntü oluşturdu. Oluşan gökkuşağının üzerinde kısa bir süreliğine daha az belirgin ikinci bir gökkuşağı daha oluştu.

Araçların gökkuşağının altından geçişi ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mersin Güncel Haberler

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