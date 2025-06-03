Mersin'de Şafak Operasyonu: 89 Zanlı Gözaltına Alındı

Mersin'de Şafak Operasyonu: 89 Zanlı Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de asayiş şube ekipleri, aranan şahıslara yönelik düzenlediği şafak operasyonunda 89 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyon, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlardan istinaden gerçekleştirildi.

Mersin'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik şafak operasyonunda 89 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık" "tehdit", ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde eş zamanlı 54 adrese düzenlenen operasyonda 89 zanlı gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Operasyon, polis kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin operasyona çıkışı, adreslere düzenlenen baskın anları ve zanlıların yakalanması yer aldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, asgari ücretteki riske dikkat çekti

İşte asgari ücretteki gizli tehlike
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

İlk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı

Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı
Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi

Uzun süre haber alınamayan yaşlı çift kırsalda ölü bulundu
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.