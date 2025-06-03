Mersin'de Şafak Operasyonu: 89 Zanlı Gözaltına Alındı
Mersin'de asayiş şube ekipleri, aranan şahıslara yönelik düzenlediği şafak operasyonunda 89 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyon, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlardan istinaden gerçekleştirildi.
Mersin'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik şafak operasyonunda 89 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık" "tehdit", ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Sabah saatlerinde eş zamanlı 54 adrese düzenlenen operasyonda 89 zanlı gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
Operasyon, polis kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin operasyona çıkışı, adreslere düzenlenen baskın anları ve zanlıların yakalanması yer aldı.