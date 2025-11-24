Haberler

Mersin'de Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonunda 10 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de düzenlenen operasyonda rüşvet ve kaçakçılık suçlamasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyon, özel gümrük müşavirlik firmalarından rüşvet alındığı iddiaları üzerine gerçekleştirildi.

Mersin'de rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldü.

Özel gümrük müşavirliği firmalarından rüşvet aldığı iddia edilen 15 gümrük memuru ile suça karıştıkları öne sürülen 13 şirket sahibi ve çalışanına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 27'sini kentte, 1'ini Kocaeli'de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı, hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Yalova'da Acil Su Eylem Planı! Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak

O şehrimizde barajlarda su kalmadı, acil eylem planı devreye alındı
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı

Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
DEVA Partisi'nde 'İmralı' depremi! Eski vekil bombardımana tutup istifa etti

O partide 'İmralı' depremi! Eski vekil bombardımana tutup istifa etti
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.