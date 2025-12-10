Haberler

Mersin'de rüşvet ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Mersin'de düzenlenen operasyonda rüşvet, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 8 şüpheli yakalandı. Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda sahte belge ve rüşvetle elde edilen telefonlar ele geçirdi.

Mersin'de rüşvet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin, Tarsus ve Silifke başsavcılıklarının koordinesinde rüşvet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde, farklı kişiler adına düzenlenmiş 111 senet, çok sayıda sözleşme ve alacak vereceklerin yazılı olduğu not kağıtları ile sahte belgeler bulundu.

Aramalarda, gümrük işlemlerinin yapılması karşılığında rüşvet olarak alındığı tespit edilen 3 telefon ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
