Mersin'de Ruhsatsız Tabancalar ve Esrar Ele Geçirildi

Mersin'de Ruhsatsız Tabancalar ve Esrar Ele Geçirildi
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Mersin'de yapılan operasyonda, biri kalem görünümlü 3 ruhsatsız tabanca ve 4 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'de biri kalem görünümlü 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri şüphelendikleri otomobili Toroslar ilçesinde durdurdu.

Araçtaki detaylı incelemede ruhsatsız 2 tabanca ve 1 kalem görünümlü tabanca ile 4 gram esrar bulundu.

Polis ekipleri, araçtaki M.N. ve S.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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