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Mersin'de ruhsatsız silah operasyonu: 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi

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Mersin'in Mut ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde ruhsatsız 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, silah satmak için müşteri aradıkları belirlenen 2 zanlı takibe alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada ruhsatsız 5 tabanca, 1 av tüfeği, 36 fişek ile 6 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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