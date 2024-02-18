Mersin'de ruhsatsız silah operasyonu: 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi
Mersin'in Mut ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Mut ilçesinde ruhsatsız 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, silah satmak için müşteri aradıkları belirlenen 2 zanlı takibe alındı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada ruhsatsız 5 tabanca, 1 av tüfeği, 36 fişek ile 6 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.