Mersin'de römorku devrilen traktördeki limonlar yola dağıldı
AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde römorku devrilen traktördeki limonlar yola dağıldı.
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde römorku devrilen traktördeki limonlar yola dağıldı.
Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 SH 179 plakalı limon yüklü traktörün römorku, Fuat Morel Mahallesi Alikaya Mutlu Caddesi'ndeki kavşakta devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, römorktaki limonlar yola dağıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, limonlar ve kasaların toplanmasıyla yeniden normale döndü.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel