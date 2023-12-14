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Mersin'de Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 24 bronz sikke ve 4 objeyi satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında ele geçirilen eserler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 24 bronz sikke ve 4 objeyi satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser satmak için müşteri aradığı belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Takibe alınan şüpheliler, operasyonla yakalandı. Zanlıların aracında, ikisi yüzük 4 obje ve 24 bronz sikke ele geçirildi.

Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen eserler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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