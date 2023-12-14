Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 24 bronz sikke ve 4 objeyi satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında ele geçirilen eserler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Mersin'de Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 24 bronz sikke ve 4 objeyi satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser satmak için müşteri aradığı belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Takibe alınan şüpheliler, operasyonla yakalandı. Zanlıların aracında, ikisi yüzük 4 obje ve 24 bronz sikke ele geçirildi.

Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen eserler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.