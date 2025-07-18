Mersin'de Restoranda Müzik Kavgası: 10 Kişi Tutuklandı

Mersin'de Restoranda Müzik Kavgası: 10 Kişi Tutuklandı
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Mersin'de bir restoranda müzik yüzünden çıkan kavgada, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

MERSİN'de geçen hafta bir restoranda müzik yüzünden çıkan, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Olay, 12 Haziran'da gece saatlerinde Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoran sahibi Salim A. ve bazı müşteriler arasında 'müzik' yüzünden tartışma çıktı. İşletme çalışanlarının da dahil olduğu tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, restoran sahibi, çalışanlar ve müşterilerin de arasında olduğu 2'si ağır, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olaya karıştıkları belirlenen H.İ.A, S.H., B.U., E.G., S.T., H.A., D.C.S., M.H., S.A.A. ve R.T. kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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