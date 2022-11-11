Mersin'de 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu şüphelileri adliyede (2)
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13 TUTUKLAMAMersin merkezli 4 ilde, 'resmi evrakta sahtecilik, rüşvet, kaçakçılık, tefecilik ve dolandırıcılık' suçlarına karıştıkları belirtilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
13 TUTUKLAMA
Mersin merkezli 4 ilde, 'resmi evrakta sahtecilik, rüşvet, kaçakçılık, tefecilik ve dolandırıcılık' suçlarına karıştıkları belirtilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 13'ü çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel