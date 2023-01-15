Mersin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Mikail Cantekin'in (27) kullandığı motosiklet, Yenice Mahallesi D-400 kara yolunda refüje çarptı. Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü, yaralandı. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cantekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Tarsus Mersin Güncel Haberler

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