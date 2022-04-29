Mersin'de Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla polis ve jandarma trafik ekiplerince uygulama yapıldı.

Uygulamaya Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Su, uygulama sırasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlattı.

Sürücülere trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Su, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Su, gazetecilere, kent genelinde trafik uygulamalarının devam ettiğini söyledi.

Bu denetimlerde trafikte farkındalığı artırmayı hedeflediklerini dile getiren Su, "Tüm birimlerimizle kontrolleri devam ettiriyoruz. Bayram nedeniyle yoğun bir trafik akışı var. Bu çerçevede ilimiz genelinde emniyet ve jandarma ekiplerimizce bayram öncesi, süreci ve sonrasında tüm tedbirleri aldık." diye konuştu.