Mersin'de Polisten Orman Yangınlarına Karşı Uyarı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, mahalle ziyaretleriyle vatandaşları orman yangınlarına karşı bilinçlendirdi. Yangın riskine dikkat çekerek, ormanlık alanlara girişin yasak olduğunu hatırlattı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, vatandaşlara orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ustalar, Çopurlu, Çubukkoyağı, Kaledibi ve Merkez mahallelerini ziyaret etti.
Vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, ormanlık alanlara girişlerin yasak olduğunu hatırlattı.
Ekipler, yangınlara karşı bilgilendirme yaptı, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesini istedi.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel