Mersin'de Polislerden Lösemili Çocuklara Destek Ziyareti
Mersin'de Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında polis ekipleri, hastanede tedavi gören çocuklarla bir araya gelerek oyun oynadı ve çeşitli armağanlar dağıttı.
Mersin'de polis ekipleri lösemi tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında polis ekipleri, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Hastane bahçesinde düzenlenen etkinlikte polisler, çocuklarla oyun oynadı.
Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlikte, çocuklara oyuncak hediye edildi.
Program hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.