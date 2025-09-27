Haberler

Mersin'de Polis ve Savcı Kılığına Giren 4 Dolandırıcı Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 260 gram altın ve nakit para ele geçirildi.

Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıklarını beyan eden vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Telefonla aradıkları kişileri "kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti" yalanıyla kandıran zanlılardan M.B, polis ekiplerinin operasyonunda yakalandı.

Daha önce benzer 6 suça karıştığı tespit edilen M.B'nin ifadesi üzerine şüpheliyle hareket ettikleri belirlenen M.Y.A. (25), C.S. (21) ve F.O. (27) da gözaltına alındı.

Zanlıların üst aramasında ve evlerinde yapılan aramada müştekilere ait 260 gram altın, 31 bin 200 dolar ve 5 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B, C.S. ve F.O, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnanılmaz maç! Mourinho öldü öldü dirildi

Benfica'da 3. maçına çıktı! İşte sonuç
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.