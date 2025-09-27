Mersin'de Polis ve Savcı Kılığına Giren 4 Dolandırıcı Gözaltına Alındı

Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıklarını beyan eden vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Telefonla aradıkları kişileri "kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti" yalanıyla kandıran zanlılardan M.B, polis ekiplerinin operasyonunda yakalandı.

Daha önce benzer 6 suça karıştığı tespit edilen M.B'nin ifadesi üzerine şüpheliyle hareket ettikleri belirlenen M.Y.A. (25), C.S. (21) ve F.O. (27) da gözaltına alındı.

Zanlıların üst aramasında ve evlerinde yapılan aramada müştekilere ait 260 gram altın, 31 bin 200 dolar ve 5 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B, C.S. ve F.O, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.