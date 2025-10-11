Haberler

Mersin'de Polis Merkezinde Darp Olayı

Mersin'de bir baba, boşanma sürecindeki kayınbiraderi tarafından polis merkezinde darbedildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve baba K.D.'den şikayetçi oldu.

MERSİN'de, Mehmet T.'nin (48) polis merkezinde çocuğunun gözü önünde kayınbiraderi K.D. tarafından darbedildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Silifke ilçesindeki polis merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; 2 çocukları olan Mehmet T. ve eşi M.T. (38), şubat ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Süreç devam ederken, eylül ayının ortalarında baba, şiddet gördüklerini ileri süren çocuklarından A.T. (10) ile birlikte polis merkezine gitti. İfadesini veren Mehmet T., oğluyla dışarı çıkmak için kapıyı açtığı sırada kayınbiraderi K.D. ile karşılaştı. Mehmet T., oğluyla polis merkezinin iç kısmına kaçarken, kayınbiraderi tarafından da darbedildi. Olay, merkezdeki memurların müdahalesiyle sona erdi. Mehmet T., kayınbiraderi K.D.'den şikayetçi oldu.

Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde K.D.'nin, polis merkezinden çıkmak üzere olan baba Mehmet T.'ye saldırdığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
