Mersin'de polis, kurbanlık satıcılarını sahte paraya karşı uyardı Mersin'de polis ekipleri, kurbanlık satış yerlerinde sahte paraya karşı uyarılarda bulundu. Mersin'de polis ekipleri, kurbanlık satış yerlerinde sahte paraya karşı uyarılarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında çalışma yaptı. Esnafa sahte parayı ayırt etme konusunda bilgi veren ekipler, "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılığa karşı da dikkatli olunması gerektiğini anlattı. Polis, dolandırıcılık konusunda bilgilendirici broşür de dağıttı. AA / Aleyna Coşkun - Güncel Kurban Bayramı Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de polis, kurbanlık satıcılarını sahte paraya karşı uyardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.