Mersin'de polis, kurbanlık satıcılarını sahte paraya karşı uyardı - Haberler

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Mersin'de polis, kurbanlık satıcılarını sahte paraya karşı uyardı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de polis, kurbanlık satıcılarını sahte paraya karşı uyardı

Mersin'de polis ekipleri, kurbanlık satış yerlerinde sahte paraya karşı uyarılarda bulundu.

Mersin'de polis ekipleri, kurbanlık satış yerlerinde sahte paraya karşı uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında çalışma yaptı.

Esnafa sahte parayı ayırt etme konusunda bilgi veren ekipler, "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılığa karşı da dikkatli olunması gerektiğini anlattı.

Polis, dolandırıcılık konusunda bilgilendirici broşür de dağıttı.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Kurban Bayramı Mersin Güncel Haberler

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