Mersin'de Polis Ekipleri Umuma Açık İşletmeleri Denetledi
Mersin'de polis ekipleri, umuma açık işletme ve alkollü eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, yetki belgesi eksikliği ve ruhsat faaliyetlerinin yetkisi dışında personel çalıştırmaktan 5 işletmeye idari işlem yapıldı.
Mersin'de polis ekipleri, umuma açık işletme ve alkollü eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube ekipleri, huzur ve güven ortamının korunması amacıyla Akdeniz ilçesindeki iş yerlerinde uygulama yaptı.
Denetimlerde, 20 umuma açık işletme ve alkollü eğlence mekanı kontrol edildi.
Uygulamada, yetki belgesi eksikliği ve ruhsat faaliyetlerinin yetkisi dışında personel çalıştırmaktan 5 işletmeye idari işlem yapıldı.