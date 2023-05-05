Mersin'de polis ekipleri, lise öğrencilerine trafik eğitimi verdi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde polis ekiplerince, lise öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim çalışmaları kapsamında Yenişehir Mersin Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ekipler, bir araya geldikleri öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Öğrenci servisleri, yaya geçitleri ve kaldırımlarda dikkat edilmesi gereken konuları anlatan polis, soruları da yanıtladı.