Mersin'de polis ekipleri günübirlik kiralanan ikametlerde denetim yaptı
Mersin'de polis ekipleri, Asayiş Şubesi tarafından suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında günübirlik kiralanan 45 evi denetledi. Ayrıca 9 tesiste de inceleme yapıldı.
Mersin'de polis ekipleri, günübirlik kiralanan ikametlerde denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında günübirlik kiralanan 45 evi denetledi.
Ekipler, 9 tesiste de inceleme yaptı.
Kaynak: AA / Güncel