Mersin'de polis adaylarına kişisel gelişim ve farkındalık eğitimi - Haberler

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Mersin'de polis adaylarına kişisel gelişim ve farkındalık eğitimi

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin'de polis adaylarına kişisel gelişim ve farkındalık eğitimi

Mersin'de, polis adaylarına yönelik kişisel gelişim ve farkındalık eğitimi düzenlendi.

MERSİN (AA) - Mersin'de, polis adaylarına yönelik kişisel gelişim ve farkındalık eğitimi düzenlendi.

Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitime konuşmacı olarak kişisel gelişim uzmanı ve yazar Güray Gökal katıldı.

Gökal, polis adaylarına temel iletişim becerileri, beden dili, mikro ifadeler, öfke kontrolü, etkili konuşma ve hitabet sanatı ile ikna teknikleri konularında bilgiler aktardı.

Polis adaylarının farkındalıklarının arttırılmasını amaçlayan eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Altuğ Verdi, Mersin, Şehit, Polis, Güncel, Haberler

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