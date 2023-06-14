Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangın, tüm fabrikayı sardı ve bir kişi yaralandı.

Mersin'de plastik fabrikasında yangın, ekipler müdahale ediyor

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmeye başladı.

Yangın, ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi yeni hal arkasındaki plastik fabrikaların olduğu yerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde bir plastik fabrikasının ardiye bölümünde yangın başladı. Henüz neden çıktığı belli olmayan yangın bir anda tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ve TOMA araçları yangına müdahaleye başladı.

Müdahale sırasında bir kişinin yaralanarak hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Yaklaşık 15 ekibin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.