Mersin'de PKK/YPG Operasyonu: 12 Kişi Gözaltına Alındı

MERSİN'de PKK/ Ypg silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda; örgütün propagandası yapan ve bir dönem terör örgüt adına silahlı faaliyet yürüten 12 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el koydu.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürülürken, soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: MERSİN,