Üye Girişi
Haberler

Mersin'de PKK/YPG Operasyonu: 12 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de PKK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütün propagandası yapan ve silahlı faaliyet yürüten 12 şüpheliyi tespit etti. Operasyon sonucunda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

MERSİN'de PKK/ Ypg silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda; örgütün propagandası yapan ve bir dönem terör örgüt adına silahlı faaliyet yürüten 12 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el koydu.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürülürken, soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Jandarma Mersin YPG PKK Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

 Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title