Mersin'de PKK propagandası yapan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Mersin'de sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 Mayıs'ta Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Mersin'in Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde 3 Mayıs'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 7 şüpheliyi yakalamış, adreslerde çok sayıda materyal ele geçirilmişti.