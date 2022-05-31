MERSİN'DE PKK OPERASYONU; EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR - Haberler

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MERSİN'DE PKK OPERASYONU; EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında olanlara yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, daha önce de eylem yapan 2 kişinin kentte olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, molotofkokteyl ile vatandaşların araçlarını kundaklama planları yapan Ö.S. ve D.G.'yi gözaltına alındı.

Ö.S. ve D.G., Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken operasyonla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Mersin Terör PKK Güncel Haberler

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