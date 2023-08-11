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Mersin'de PKK Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı

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Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 11 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı.

MERSİN'de terör örgütü PKK'ya yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 11 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında faaliyet gösterip, kaçak yoldan yurda giren, Almanya'daki Nevruz kutlamalarında örgüt propagandası yapan, örgütün ilk silahlı eyleminin yıldönümünde eylem arayışı içinde olan ve daha önceki yıllarda korsan sokak gösterilerine katılan 11  kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, Özel Harekat  Timlerinin de desteğiyle çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

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