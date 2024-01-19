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Mersin'de PKK/KCK üyesi tutuklandı

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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, finansal faaliyetlerin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürürken örgüt üyesi olduğu belirlenen F.A'nın adresi tespit edildi. Zanlı, Akdeniz ilçesindeki ikamette düzenlenen operasyonla yakalandı ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgüt üyesi olduğu belirlenen F.A'nın adresi tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesindeki ikamete düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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