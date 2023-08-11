Mersin'de PKK/KCK üyesi 11 şüpheli için operasyon başlatıldı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu değerlendirilen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Operasyonda 8 kişi ile örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG'de faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla kente gelen 3 kişinin adresleri tespit edildi. Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.