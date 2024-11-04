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Mersin'de PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 6 Gözaltı

Mersin'de PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 6 Gözaltı
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Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı 6 kişi gözaltına alındı. Jandarma, örgütün propagandasını yapan zanlıların adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüyle iltisaklı oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 6 zanlının adresi belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Adreslerde bulunan çok sayıda materyal ve dokümanlara el konuldu.

Jandarmaya götürülen 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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