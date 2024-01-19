Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, terör örgütü propagandasını yaptığı belirlenen 7 zanlının kimliği tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı. Adreslerde çok sayıda materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.