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Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'de PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

MERSİN'de PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 7 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon yapılan adreslerdeki aramada, ekipler, çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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