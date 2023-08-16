Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 6 şüpheli, operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütün gerçekleştirdiği ilk silahlı eylemin yıl dönümü olan 15 Ağustos öncesi PKK/KCK adına hem teröristlere hem de sempatizan kitleye propaganda yapan 6 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için Akdeniz, Toroslar, Gülnar ilçelerinde eş zamanlı baskın yaptı. 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. 6 şüpheli, işlemleri jandarmaya götürüldü.