Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, şiddet içerikli yöntemlerle propaganda yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda zanlılar gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.