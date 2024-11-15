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Mersin'de PKK/KCK Propagandası Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de PKK/KCK Propagandası Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'de jandarma tarafından PKK/KCK propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından tutuklandı. Operasyonda çok sayıda propagandaya yönelik materyal ele geçirildi.

MERSİN'de PKK/KCK propagandasını yapan 5 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek propaganda yapan 5 şüpheliyi tespit etti. Şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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