Mersin'de PKK/KCK Propagandası Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı

MERSİN'de PKK/KCK propagandasını yapan 5 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek propaganda yapan 5 şüpheliyi tespit etti. Şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: MERSİN,