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Mersin'de PKK/KCK Propagandası Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de PKK/KCK Propagandası Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Jandarma, şüphelilerin evlerinde bulunan doküman ve materyalleri incelemeye aldı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 5 zanlının kimliği ve ikametleri belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

İkametlerde bulunan doküman ve materyaller incelemeye alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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