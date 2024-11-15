Mersin'de PKK/KCK Propagandası Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Jandarma, şüphelilerin evlerinde bulunan doküman ve materyalleri incelemeye aldı.
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 5 zanlının kimliği ve ikametleri belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.
İkametlerde bulunan doküman ve materyaller incelemeye alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.