Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheli tutuklandı
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyonlar sonucunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, söz konusu terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen 9 zanlının kimliği tespit edildi.
Şüpheliler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz, Toroslar ve Gülnar ilçelerindeki ikametlere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.