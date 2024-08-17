Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdü.

Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt içerisinde faaliyette bulundukları iddia edilen 14 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Belirlenen ikametlere özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen dron destekli operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Adreslerde ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.