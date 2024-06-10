Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İ.Y, M.S, R.B, İ.B, İ.K, S.Y, M.T. ile Suriye uyruklu Z.M, S.B, F.A, M.M. ve M.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K, S.Y, M.T. ile Suriye uyruklu F.A, M.M. ve M.H. tutuklandı, İ.Y, M.S, R.B. ve İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriyeli Z.M. ve S.B ise İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 Haziran'da kent merkezi ve Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgüt adına faaliyet yürüttükleri, sosyal medyada propaganda yaptıkları ve eylemlere katıldıkları iddia edilen 5'i Suriyeli uyruklu 12 zanlı yakalanmış, adreslerde ele geçilen doküman ve dijital materyaller incelemeye alınmıştı.