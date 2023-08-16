Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü adına 15 Ağustos öncesi bölücü terör örgütü mensupları ile sempatizan kitlenin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ve terör örgütü mensuplarının propagandasını yapan 6 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Yakalanan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN