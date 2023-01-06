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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı kararı

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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı kararı

MERSİN'de terör örgütü PKK/ KCK soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 8 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

MERSİN'de terör örgütü PKK/ KCK soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 8 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında örgütün gençlik yapılanmasına dahil olup, sokakları hareketlendirerek  eylem hazırlığında oldukları öne sürülen A.G., C.A. ile H.Ö.; daha önce Suriye'de YPG içerisinde faaliyet yürüten H.D.; sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yaparak sempatizan kazanmaya çalışan D.E., Y.İ., İ.B. ve F.U. tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için gece vakti operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- GÖRÜNTÜLÜ


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü PKK Güncel Haberler

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