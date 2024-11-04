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Mersin'de PKK/KCK Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de PKK/KCK Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Mersin'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda doküman ve materyale el kondu.

MERSİN'de jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü ile bağlantılı olup terör örgütünün propagandasını yapan 6 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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