Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, terör amaçlı kamu malına zarar veren, bir kamu görevlisinin konutuna molotofkokteyli atan ve bazı sokak eylemlerine katılanların da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana da el konuldu.

Şüphelilerin sorgusu devam ediyor. (DHA)