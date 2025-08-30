Mersin'de Pikap Kamyona Çarptı: 3 Yaralı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki bir kamyona çarpan pikapta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
M.B. yönetimindeki 06 BR 6884 plakalı pikap, Merkez Mahallesi'nde park halindeki O.Y'ye ait 33 ARJ 756 plakalı kamyona çarptı.
Kazada pikap sürücüsü M.B. ile araçtaki A.B. ve E.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel