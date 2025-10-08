Haberler

Mersin'de Pazar Esnafına Kötü Muamele Nedeniyle Cezalar Uygulandı

Mersin'de Pazar Esnafına Kötü Muamele Nedeniyle Cezalar Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, müşterisine kötü muamelede bulunduğu belirlenen bir pazar esnafına 15 gün tezgah kapatma ve 900 TL para cezası verildi. Zabıta ekipleri, esnafın faaliyet gösterdiği yerlerde ceza duyurusunu belirten tabelalar astı.

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde müşterisine kötü muamelede bulunduğu belirlenen pazar esnafına 15 gün süreyle 'tezgah kapatma' ve para cezası uygulandı.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan bir kişinin Bahçelievler Mahallesi semt pazarında kötü muamele gördüğünü iddia ederek yaptığı şikayet üzerine harekete geçti. Pazara giderek incelemede bulunan ekipler, söz konusu esnafın alışveriş yapan müşterisine kötü muamelede bulunduğunu belirledi. Ekipler, esnafa ilçedeki semt pazarlarında kuracağı tezgahlar için 15 gün süreyle kapatma cezası uyguladı. Ayrıca esnafa ilgili kanun gereğince 900 TL idari ceza da verildi. Zabıta ekipleri, esnafın farklı semtlerde tezgah kurduğu pazarlara 'Bu tezgah müşteriye kötü davranılması sebebiyle Yenişehir Belediyesi'nin encümen kararı gereği 15 gün süreyle kapatılmış' yazılı olduğu tabela bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına ilk yorum: O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır

Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına tek cümlelik yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasaklı madde soruşturmasının ardından İrem Derici cephesinden ilk açıklama

Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.