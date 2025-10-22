Mersin'de Pazar Esnafına Kötü Muamele Cezası

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde bir pazar esnafı, müşterisine kötü muamelede bulunup hakaret ettiği gerekçesiyle 30 gün süreyle tezgah açmaktan men edildi. Esnafa ayrıca 35 bin 416 lira idari para cezası kesildi.

İlçeye bağlı Mesudiye Mahallesi Semt Pazarı'nda yaşanan olay sonrası bir vatandaş, kendisine ve eşine hakaret edilip fiili saldırıya uğradığı iddiasıyla Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan tespitlerde, ilgili pazar esnafının müşterisine kötü davrandığı, hakarette bulunduğu ve fiili saldırıda bulunduğu belirlendi. Akdeniz Belediyesi Encümeni'nin aldığı karar doğrultusunda, esnafa 30 gün süreyle tezgah kapatma ve 35 bin 416 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Cezanın ardından, esnafın pazar yerindeki satış noktasına; "Bu satış yerinin sahibi, pazar yerinde müşterisine fiili saldırı, mukavemet ve hakaret etmesinden dolayı Belediye Encümeni'nin 376 Sayılı Kararı ile 30 gün süreyle faaliyetten men edilmiştir" yazılı uyarı tabelası konuldu, kenarına şeritler çekildi.

'MÜŞTERİSİNE KÖTÜ DAVRANAN ESNAFA ASLA GÖZ YUMULMAYACAK'

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşın huzurunu ve güvenliğini korumak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Semt pazarında müşterisine kötü davranan pazar esnafının tezgahını 30 gün süreyle faaliyetten men ettik. Bundan sonraki süreçte de denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Müşterisine kötü davranan pazar esnafına kesinlikle göz yumulmayacaktır."