Mersin'de Pazar Esnafına Kötü Muamele Ceza!

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde müşterisine kötü muamelede bulunduğu belirlenen pazar esnafına 15 gün süreyle 'tezgah kapatma' ve para cezası uygulandı.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan bir kişinin Bahçelievler Mahallesi semt pazarında kötü muamele gördüğünü iddia ederek yaptığı şikayet üzerine harekete geçti. Pazara giderek incelemede bulunan ekipler, söz konusu esnafın alışveriş yapan müşterisine kötü muamelede bulunduğunu belirledi. Ekipler, esnafa ilçedeki semt pazarlarında kuracağı tezgahlar için 15 gün süreyle kapatma cezası uyguladı. Ayrıca esnafa ilgili kanun gereğince 900 TL idari ceza da verildi. Zabıta ekipleri, esnafın farklı semtlerde tezgah kurduğu pazarlara 'Bu tezgah müşteriye kötü davranılması sebebiyle Yenişehir Belediyesi'nin encümen kararı gereği 15 gün süreyle kapatılmış' yazılı olduğu tabela bıraktı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN