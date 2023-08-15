Mersin'de Paylaşımlı Bisiklet Yolu Uygulaması Başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanıcılarının trafikte güvenle seyahat edebilmesi için 'Paylaşımlı Bisiklet Yolu' uygulamasını başlatıyor. Çalışmalar kapsamında cadde ve kaldırımlara görseller çizilerek levhalar yerleştirilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullananların trafikte güvenle seyahat edebilmesinin amaçlandığı 'Paylaşımlı Bisiklet Yolu' uygulaması için çalışmalara başladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmayla; araç sürücülerinin bisiklet kullanıcılarına dikkat etmesi ve saygı duyması, bisikletlilerin araçlarla aynı güzergahta güvenle seyahat edebilmesi amaçlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanıcılarının trafikte güvenle seyahat edebilmesi, araç sürücüleri ile güvenli bir şekilde aynı caddeyi paylaşabilmesi amacıyla 'Paylaşımlı Bisiklet Yolu' uygulamasını yaşama geçiriyor. Çalışmalar kapsamında caddelere 'Paylaşımlı Bisiklet Yolu' yazan görseller çizilerek, kaldırımlara da 'Mecburi Bisiklet Yolu' ve 'Şeridi Paylaş' yazılı levhalar yerleştiriliyor. Tarsus'ta Gazipaşa Bulvarı'nda başlayan çalışmalar, program dahilinde diğer ilçelerde de yapılacak.

Uygulama kapsamında Tarsus'ta Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Kasım Ekenler Bulvarı olmak üzere toplamda 17 kilometrelik bir güzergaha görseller çizilerek levhalar yerleştirilecek. Toplamda 360 adet 'Paylaşımlı Bisiklet Yolu' levhası, 180 adet 'Mecburi Bisiklet Yolu' levhası, şeritlerde 360 adet 'Paylaşımlı Bisiklet Yolu' görseli uygulamaları yapılacak. Tarsus'ta çalışmaların tamamlanmasının ardından diğer ilçelerde de çalışmalar başlayacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü'nde saha sorumlusu olarak görev yapan Soner Özer, "Proje ile bisiklet sürücülerimizin trafikte farkındalıklarını ve güvenle seyahat etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bisiklet sürücülerimiz, sürüşlerini daha güvenli ve sağlıklı şekilde gerçekleştirecek. Güvenli bir şekilde farkındalık yaratmak amacıyla, yatay ve düşey işaretleme yaparak sürücülerimizi bilgilendiriyoruz" diye konuştu.