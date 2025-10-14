Mersin'de Pastanelere Hijyen Denetimi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde pastanelere yönelik hijyen denetimi yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki pastaneleri denetledi.

Kontrollerde, işletmelerin üretim alanları, malzemelerin saklanma koşulları, son tüketim tarihleri ve satışa hazır ürünlerin tezgah düzeni incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerde işletme çalışanlarının kişisel hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol ettiklerini belirterek, "Halkımızın temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşması bizim için son derece önemli. Hijyen kurallarına uymayan, açıkta ürün satan ve gıda güvenliğini riske atan işletmelere kesinlikle göz yumulmayacaktır." ifadelerini kullandı.