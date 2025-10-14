Haberler

Mersin'de Pastanelere Hijyen Denetimi

Güncelleme:
Akdeniz ilçesinde yapılan denetimlerle pastanelerin hijyen standartları kontrol edildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin üretim alanları ve gıda güvenliğini inceledi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki pastaneleri denetledi.

Kontrollerde, işletmelerin üretim alanları, malzemelerin saklanma koşulları, son tüketim tarihleri ve satışa hazır ürünlerin tezgah düzeni incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerde işletme çalışanlarının kişisel hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol ettiklerini belirterek, "Halkımızın temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşması bizim için son derece önemli. Hijyen kurallarına uymayan, açıkta ürün satan ve gıda güvenliğini riske atan işletmelere kesinlikle göz yumulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

