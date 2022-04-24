MERSİN'DE PASKALYA COŞKUSU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MERSİN'DE PASKALYA COŞKUSU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

MERSİN'de Paskalya nedeniyle düzenlenen ayinde renkli görüntüler yaşandı.

MERSİN'de Paskalya nedeniyle düzenlenen ayinde renkli görüntüler yaşandı.

Ortodoks Kilisesi'nde yapılan Paskalya ayinine Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Altındiş, cemaat ve yurt dışından tatil için gelen turistlerin yanı sıra kentte yerleşik Ukrayna ve Rus vatandaşları katıldı. Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur'un yönettiği ayinde, dini ritüeller gerçekleştirildi.

İncil'den bölümler okunup duaların edildiği ayin sonrasında konuşan Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, barış, huzur dileğinde bulundu.

Ayine katılanlar mum yakıp dilekler dilerken, çocuklar da Paskalya yumurtalarını tokuşturdu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ortodoks Kilisesi, Paskalya, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title