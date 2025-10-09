Mersin'de Parklar Yenileniyor: Çocuklar İçin Güvenli Alanlar

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çocukların vakit geçirdiği parklarda bakım ve yenileme çalışması yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Huzurkent Anaokulu ve Çay Mahallesi Ortaokulu'nun bahçelerine bank, piknik masası ve çöp kovaları yerleştirdi.

Millet Bahçesi'nde hasar gören çocuk oyun grupları ile oturma gruplarını onaran ekipler, Şevketsümer Mahallesi'ndeki parkta zarar gören salıncak ve kaydırakları yeniledi.

Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'nda çocuklar için tahterevalli, salıncak ve kaydırak montajı yapan ekipler, Dr. Sadık Ahmet Parkı, Müfide İlhan Mahallesi Parkı, Çilek Mahallesi Muhtarlık Parkı, Güneş Mahalle Evi Parkı, Çay Mahallesi Ahmet Kaya Parkı, Gündoğdu Mahalle Parkı ile Madımak Parkı'nda kırılan ve çocuklar için risk yaratan salıncakları değiştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çalışmaların kentin yaşam kalitesine katkı sunduğunu belirterek, "Akdeniz'in her mahallesinde, çocuklarımızın güvenle oynayacağı, vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçireceği parklar oluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.